Народный артист России и Украины, Валерий Ивченко, ушёл из жизни в 84 года

Валерий Ивченко, народный артист России и Украины, умер в 84 года. Об этом сообщили в Telegram-канале "БДТ им. Г.А. Товстоногова" сегодня в 14:34 по Москве.
Деятель кино скончался в Санкт-Петербурге.
"2 марта ушёл из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — сказано в сообщении Telegram-канала.
В Большом драматическом театре актёр служил начиная с 1983 года, когда его туда пригласили.
Он участвовал во многих спектаклях, в том числе в представлениях "Ревизор", "Борис Годунов" и "На дне". В течение последних лет Валерий Ивченко был задействован в постановках "Алиса" и "Кроткая", вторая из которых является его собственным моноспектаклем.
Кроме того, он играл и в кино. Его можно увидеть в таких картинах, как "Замри, умри, воскресни", "Брежнев", "Поезд чрезвычайного назначения" и других проектах.
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