Народный артист России и Украины, Валерий Ивченко, ушёл из жизни в 84 года

Валерий Ивченко, народный артист России и Украины, скончался на 85-м году жизни

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Валерий Ивченко, народный артист России и Украины, умер в 84 года. Об этом сообщили в Telegram-канале "БДТ им. Г.А. Товстоногова" сегодня в 14:34 по Москве.

Фото: photos8.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Деятель кино скончался в Санкт-Петербурге.

"2 марта ушёл из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — сказано в сообщении Telegram-канала.

В Большом драматическом театре актёр служил начиная с 1983 года, когда его туда пригласили.

Он участвовал во многих спектаклях, в том числе в представлениях "Ревизор", "Борис Годунов" и "На дне". В течение последних лет Валерий Ивченко был задействован в постановках "Алиса" и "Кроткая", вторая из которых является его собственным моноспектаклем.

Кроме того, он играл и в кино. Его можно увидеть в таких картинах, как "Замри, умри, воскресни", "Брежнев", "Поезд чрезвычайного назначения" и других проектах.