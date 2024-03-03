Печальные истории: знаменитости, которым пластика разрушила карьеру

Звёзды, чья карьера завершилась после пластики

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Они были красивыми и особенными, но стремились подогнать внешность под определённые стандарты. В результате это привело к печальному финалу, передаёт портал Voice.

Фото: commons.wikimedia.org by Alan Light is licensed under public domain

Дженнифер Грей приобрела популярность после фильма "Грязные танцы". Ей пророчили удачную карьеру, но девушка перечеркнула всё сама. Переделав нос и губы, она перестала быть похожей на саму себя. Режиссёров это лицо больше не интересовало.

Лара Флинн Бойл запомнилась по телесериалу "Твин Пикс". Многие восхищались утончённой внешностью девушки. После пластики её совершенно перестали узнавать. Она больше не была нужна режиссёрам.

Мег Райан отличалась миловидностью. Образ хорошенькой блондинки был востребован. Она запомнилась многим по фильму "Французский поцелуй". Даже после сорока для неё нашлись бы роли, не сделай она пластику. Но актриса с лицом-маской уже никому не нужна.