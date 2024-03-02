По произведению известного писателя Рэя Брэдбери "Лёд и Пламя" снимут фильм

Повесть Рэя Брэдбери "Лёд и Пламя" собираются экранизировать

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

На основе фантастического произведения знаменитого писателя Рэя Брэдбери "Лёд и Пламя" собираются создать фильм, пишет издание The Hollywood Reporter.

Фото: pixabay.com by DasWortgewand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что кинокартину снимут режиссёры Кристина Буожите и Бруно Сампер. Ранее они вместе работали над проектами "Эра выживания", "Коллекционерша" и "Исчезающие волны". Что касается актёрского состава предстоящего фильма, то он пока не называется.

Повесть "Лёд и Пламя" была написана в 1946 году. Действие произведения разворачивается на далёкой планете. Местные люди, которые не могут её покинуть, практически всегда находятся в пещерах, так как условия в этом мире не самые благоприятные: днём стоит сильная жара, а ночью, наоборот, становится слишком холодно. К тому же на планете сильная радиация. Однако Симу, главному герою, предстоит спасти обителей этого враждебного мира.