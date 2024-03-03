"Попал в секту": как Том Круз стал рупором саентологии

Саентология для Тома Круза давно вышла за рамки "просто религии"

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Многие знают о тёплых отношениях, которые связывают Тома Круза и одиозную Церковь саентологии. Религия приветствует разрыв всяческих отношений с друзьями и родственниками, не исповедующими одинаковые идеи. Саентологов часто винят в непринятии критики в свой адрес. Но как вышло, что умный и талантливый человек попал в сети вредоносной секты?

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Артист влился в ряды саентологов ещё в конце 80-х годов. К учению его приобщила первая супруга — Мими Роджерс. Актёр отмечал, что практики саентологии позволили ему избавиться от дислексии — нарушения в овладении чтением и письмом. Известно, что представители этой секты отвергают достижения медицины. Круз отличился на этом поприще тем, что продвигал курс "Очищения" — трехнедельный детокс с употреблением БАДов, витаминов и минералов и продолжительного нахождения в сауне. Это он называл средством от всех недугов. С 2000-х годов он стал активно лоббировать Церковь сайентологии.

Это негативно отразилось на личной жизни актёра, так как представители этого "учения" запрещают общение с "неверными". Многие уверены, что брак Круза с Николь Кидман был разрушен именно стараниями Церкви саентологии. Представителям секты не нравилось, что отец Кидман является психологом. А эта профессия не пользуется уважением среди приверженцев одиозного религиозного учения.

Кроме того, в 2015-м Церковь саентологии запретила Крузу общаться с младшей дочерью Сури Круз. После этого артист в первый раз задумался над тем, чтобы выйти из-под контроля секты, но так этого и не сделал.

"Я являюсь саентологом уже 30 лет. Без этой религии я не смог бы стать тем, кто я есть. Это замечательная религия. Я очень ею горжусь", — заявил он в одном из последних интервью для ITV News.

Круз не скрывает свою принадлежность к секте, гордится этим и жертвует туда огромные деньги, исчисляемые миллионами долларов каждый год.