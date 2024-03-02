Новый фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" превысил отметку в 2 миллиарда рублей в своём прокате

Фильм "Мастер и Маргарита" собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), драматический фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" собрал в прокате больше, чем 2 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кинокартина на 562 тысячи превысила эту отметку по состоянию на 1 марта. До этого события в 2024 году аналогичную сумму смогли собрать только два фильма. К ним относятся картины режиссёров Клима Шипенко "Холоп-2" и Алексея Нужного "Бременские музыканты". Об этом написали в ТАСС.

Напомним, что в день своей премьеры, 25 января, "Мастер и Маргарита" собрал около 57 миллионов рублей, а 5 февраля сумма уже достигла отметки примерно в 1 миллиард.

Также ранее, 26 февраля, Pravda.Ru сообщала, что новый фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по своим сборам в прокате. На тот момент они почти достигли 2 миллиардов рублей.