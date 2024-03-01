Кинокомпания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

На официальном YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures выложили финальный трейлер предстоящей картины "Охотники за приведениями: Леденящий ужас".
Первый показ фильма назначен на 22 марта текущего года. В качестве режиссёра проекта выступил Гил Кинан. Ранее он работал над такими кинокартинами, как "Полтергейст" и "Дом-монстр".
Среди актёров можно будет увидеть Маккену Грейс из "Дурная кровь" и "Проклятие Аннабель 3", Билла Мюррея, который исполнил главную роль в фильме "День сурка", а также многих других деятелей кино.
Согласно сюжету будущего фильма, охотники за привидениями продолжат спасать наш мир от паранормальных существ. На этот раз им предстоит избавить жителей Нью-Йорка от пришествия очередного ледникового периода.
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