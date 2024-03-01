"Нас обманули": актёр Юрий Назаров рассказал, сколько ему заплатили за участие в фильме "Маленькая Вера"

Юрий Назаров пожаловался на гонорар за фильм "Маленькая Вера"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрий Назаров, народный артист нашей страны, сообщил изданию "Аргументы и Факты" о размере своего гонорара за съёмки в фильме режиссёра Василия Пичула "Маленькая Вера".

Фото: Личная фототека by Барканов Сергей Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic, 1.0 Generic.

В картине он исполнил роль отца главной героини — Веры.

"Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии", — пожаловался актёр.

Он дополнил, что продолжительность фильма оказалась намного длиннее изначальной, однако актёрам за съёмку дополнительных сцен нисколько не заплатили.

"Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съёмочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил. А за дополнительные сцены — уже ничего", — рассказал Юрий Назаров.

При этом деятель кино уточнил, что заработанного ему оказалось достаточно для того, чтобы прокормить себя и свою семью.

Советский художественный фильм "Маленькая Вера" вышел на экраны в 1988 году. Это была первая кинокартина Советского Союза, в которой показали половой акт.