"Нас обманули": актёр Юрий Назаров рассказал, сколько ему заплатили за участие в фильме "Маленькая Вера"

Юрий Назаров, народный артист нашей страны, сообщил изданию "Аргументы и Факты" о размере своего гонорара за съёмки в фильме режиссёра Василия Пичула "Маленькая Вера".
В картине он исполнил роль отца главной героини — Веры.
"Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии", — пожаловался актёр.
Он дополнил, что продолжительность фильма оказалась намного длиннее изначальной, однако актёрам за съёмку дополнительных сцен нисколько не заплатили.
"Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съёмочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил. А за дополнительные сцены — уже ничего", — рассказал Юрий Назаров.
При этом деятель кино уточнил, что заработанного ему оказалось достаточно для того, чтобы прокормить себя и свою семью.
Советский художественный фильм "Маленькая Вера" вышел на экраны в 1988 году. Это была первая кинокартина Советского Союза, в которой показали половой акт.
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