Премьера фильма ужасов "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда состоится 26 марта в США

Стала известна дата выхода фильма ужасов "Винни-Пух: Кровь и мёд 2"

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Премьера хоррор-фильма режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" назначена на 26 марта в США, написал портал Screen Rant.

Фото: Кадр из фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд", Кинопоиск

При этом показы будут проходить до 28 марта. Портал уточнил, что первый фильм демонстрировали лишь на протяжении одного дня в американских кинотеатрах, поэтому релиз второй части картины является значительно более масштабным.

По информации портала, несмотря на то, что первый фильм получил множество отрицательных оценок, он стал хитом. Так, "Винни-Пух: Кровь и мёд" собрал 5 миллионов долларов в своём прокате, в то время как его бюджет составлял всего 100 тысяч долларов.

В новой части ленты Винни-Пух и его друзья отправятся в город проживания Кристофера Робина — Эшдаун, для того, чтобы отомстить ему за предательство.