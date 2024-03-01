Премьера фильма ужасов "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда состоится 26 марта в США

Премьера хоррор-фильма режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" назначена на 26 марта в США, написал портал Screen Rant.
При этом показы будут проходить до 28 марта. Портал уточнил, что первый фильм демонстрировали лишь на протяжении одного дня в американских кинотеатрах, поэтому релиз второй части картины является значительно более масштабным.
По информации портала, несмотря на то, что первый фильм получил множество отрицательных оценок, он стал хитом. Так, "Винни-Пух: Кровь и мёд" собрал 5 миллионов долларов в своём прокате, в то время как его бюджет составлял всего 100 тысяч долларов.
В новой части ленты Винни-Пух и его друзья отправятся в город проживания Кристофера Робина — Эшдаун, для того, чтобы отомстить ему за предательство.
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