Актёр Дэвид Джонссон заявил, что предстоящий фильм ужасов "Чужой: Ромул" будет сильно отличаться от других картин франшизы

Британский актёр Дэвид Джонссон рассказал порталу MovieWeb, что фильм ужасов "Чужой: Ромул" будет значительно отличаться от других картин франшизы.
Он не назвал конкретные отличия, поскольку пока не уверен, что может делиться подробностями. При этом он заверил, что "Чужой: Ромул" станет "невероятным поворотом" во всей франшизе.
Кроме того, портал MovieWeb сообщает, что фильм будет отдельной историей, которая произошла между первой и второй картиной.
Премьера назначена на 16 августа текущего года. Федерико Альварес — режиссёр проекта. Ранее он работал над фильмами "Зловещие мертвецы: Чёрная книга", "Не дыши" и другими.
Действие хоррора "Чужой: Ромул" будет происходить на далёкой планете. Команде подростков предстоит спастись от инопланетной расы и выжить несмотря ни на какие обстоятельства.
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