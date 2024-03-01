Актёр Дэвид Джонссон заявил, что предстоящий фильм ужасов "Чужой: Ромул" будет сильно отличаться от других картин франшизы

Дэвид Джонссон: "Чужой: Ромул" будет совсем не похож на другие фильмы франшизы

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский актёр Дэвид Джонссон рассказал порталу MovieWeb, что фильм ужасов "Чужой: Ромул" будет значительно отличаться от других картин франшизы.

Фото: Кадр из фильма "Чужой против Хищника", Кинопоиск

Он не назвал конкретные отличия, поскольку пока не уверен, что может делиться подробностями. При этом он заверил, что "Чужой: Ромул" станет "невероятным поворотом" во всей франшизе.

Кроме того, портал MovieWeb сообщает, что фильм будет отдельной историей, которая произошла между первой и второй картиной.

Премьера назначена на 16 августа текущего года. Федерико Альварес — режиссёр проекта. Ранее он работал над фильмами "Зловещие мертвецы: Чёрная книга", "Не дыши" и другими.

Действие хоррора "Чужой: Ромул" будет происходить на далёкой планете. Команде подростков предстоит спастись от инопланетной расы и выжить несмотря ни на какие обстоятельства.