Актёр Дэн Кастелланета, озвучивавший Гомера из "Симпсонов", решил продать свой дом в Санта-Барбаре

Актёр "Симпсонов" выставил на продажу свой дом в Санта-Барбаре

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Дэн Кастелланета, актёр, который озвучивает Гомера в популярном мультсериале "Симпсоны", выставил свою недвижимость на продажу, передаёт издание New York Post.

Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Дом, выдержанный в нейтральной цветовой гамме, расположен у пляжа в калифорнийском городе Санта-Барбара. За него актёр просит 4,5 миллиона долларов.

В жилье имеется дамская комната, кладовка, кухня-столовая, гостиная, а также две ванные и столько же спален. Полы, которые сделаны из дуба, и газовый камин придают дому особую атмосферу роскоши.

Поскольку жилье является частью ассоциации домовладельцев, оно открывает доступ к пляжу, бассейну, нескольким теннисным кортам, клубу, игровой комнате и гидромассажной ванне.

Территория особняка круглосуточно охраняется. При этом специальная команда работников следит за тем, чтобы местность всегда оставалась ухоженной.

Сам дом был возведён в 2011 году, а куплен Дэном Кастелланетом четырьмя годами спустя. Актёр отдал за него чуть больше трёх миллионов долларов.