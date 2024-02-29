Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" может быть продлен на третью часть

"Чебурашка" может получить своё продолжение в третьей части картины

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Комедийная кинокартина режиссёра Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" может быть продлена на третий фильм. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Новости кинопроизводства".

Фото: Кадр из фильма "Чебурашка"

По данным источника, третья часть ленты должна появиться на экранах нашей страны в 2027 году. Режиссёр и команда, которая работает над проектом, не изменятся.

Напомним, что выход второго фильма о Чебурашке запланирован на 31 декабря 2025 года. Сейчас над созданием картины уже работает команда профессионалов. В новом фильме зрители узнают о том, в какие приключения попадёт главный герой и его друг садовник Гена спустя один год после их встречи.