Актриса Юлия Пересильд рассказала о фильмах, на которые современное поколение должно обратить пристальное внимание

Юлия Пересильд поделилась фильмами, которые должен посмотреть каждый молодой человек

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Пересильд, актриса, побывавшая в космосе, назвала два фильма, на которые следует обратить внимание подрастающему поколению. Об этом она заявила журналистам на презентации нового сезона в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает Пятый канал.

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Юлия Пересильд посоветовала изучить кинокартины "Актрисы" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Те, кто собирается в театральный поступать, посмотрите "Актрисы", а те, кто вообще хочет задуматься, посмотрите "Слово пацана", — сказала деятельница кино.

Напомним, что в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" приняла участие дочь Юлии Пересильд — Анна. Она исполнила роль Айгуль, возлюбленной Марата, одного из главных героев ленты.