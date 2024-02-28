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Актриса Юлия Пересильд рассказала о фильмах, на которые современное поколение должно обратить пристальное внимание

Юлия Пересильд поделилась фильмами, которые должен посмотреть каждый молодой человек

0:48
Кино

Юлия Пересильд, актриса, побывавшая в космосе, назвала два фильма, на которые следует обратить внимание подрастающему поколению. Об этом она заявила журналистам на презентации нового сезона в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает Пятый канал.

Юлия Пересильд поделилась фильмами, которые должен посмотреть каждый молодой человек
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Юлия Пересильд посоветовала изучить кинокартины "Актрисы" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Те, кто собирается в театральный поступать, посмотрите "Актрисы", а те, кто вообще хочет задуматься, посмотрите "Слово пацана", — сказала деятельница кино.

Напомним, что в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" приняла участие дочь Юлии Пересильд — Анна. Она исполнила роль Айгуль, возлюбленной Марата, одного из главных героев ленты.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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