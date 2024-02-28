Актриса Юлия Пересильд рассказала о фильмах, на которые современное поколение должно обратить пристальное внимание

Юлия Пересильд, актриса, побывавшая в космосе, назвала два фильма, на которые следует обратить внимание подрастающему поколению. Об этом она заявила журналистам на презентации нового сезона в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает Пятый канал.
Юлия Пересильд посоветовала изучить кинокартины "Актрисы" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".
"Те, кто собирается в театральный поступать, посмотрите "Актрисы", а те, кто вообще хочет задуматься, посмотрите "Слово пацана", — сказала деятельница кино.
Напомним, что в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" приняла участие дочь Юлии Пересильд — Анна. Она исполнила роль Айгуль, возлюбленной Марата, одного из главных героев ленты.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.