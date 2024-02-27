Раскрыты секреты победы на "Оскаре"

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Как стать фаворитом на "Оскаре" 2025

Кино

Стать фаворитом на "Оскаре" требует не только выдающегося качества фильма, но и широкой известности, промокампании, актуальности и качества.

Как стать фаворитом на "Оскаре" 2025
Фото: openverse by Dave_B_ is licensed under CC BY 2.0

Голоса на "Оскаре" отражают мнение профессионалов киноиндустрии, поэтому фильм должен покорить мировую аудиторию. Об этом сообщает Известия.

Новые правила учитывают временные ограничения на прокат фильмов. Ключевой фактор успеха — множество наживок для зрителей и сочетание различных кинематографических традиций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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