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Павел Деревянко назвал Кологривого слишком категоричным

Актер Павел Деревянко дал совет молодым артистам, как избавиться от "звездной" болезни

1:25
Кино » Российское кино

Российский актер Павел Деревянко в своем интервью отреагировал на скандалы, связанные с высказываниями звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никиты Кологривого.

Актер Павел Деревянко дал совет молодым артистам, как избавиться от "звездной" болезни
Фото: wikimapia by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Никита говорил о том, что молодые артисты быстро начинают страдать "звездной" болезнью. В ответ на это Деревянко не стал скрывать, что все сталкиваются с такими чувствами, когда становятся известными. При этом на кого-то слава "падает" внезапно, а кто-то к этому идет годами.

Деревянко, известный по сериалам "Домашний арест" и "Беспринципные", дал советы молодым артистам, которые столкнулись с такими чувствами.

Актер в интервью "Вокруг ТВ" заявил, что для того, чтобы избавиться от "звездной" болезни, необязательно отказываться от комфортных условий и материальных благ, достаточно испытать большое потрясение, чтобы с глаз спала пелена. А суждения Никиты Кологривого он назвал слишком категоричными.

Также Павел добавил, что в отличии от Кологривого его популярность росла медленно, но верно.

"После "Домашнего ареста" прибавилось любви народа и коллег, а гонорары выросли после "Беспринципных", можно сказать, относительно недавно. У меня только три года назад появилось собственное жилье в Москве, зато купил квартиру в центре, но это мне повезло", — говорит Павел.

Актер также рассказал о съемках в картинах "Как Деревянко Ломоносова играл" и "Конец Славы".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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