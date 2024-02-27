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Фильм ужасов режиссёра Андрея Загидуллина "Домовой" выходит в прокат 4 апреля

В сети появился трейлер хоррора "Домовой"

0:45
Кино

На официальном YouTube-канале компании "Наше кино" вышел трейлер предстоящего фильма ужасов режиссёра Андрея Загидуллина "Домовой".

В сети появился трейлер хоррора "Домовой"
Фото: unsplash.com by Caleb Woods caleb_woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьера кинокартины в России запланирована на 4 апреля. В фильме приняли участие актёры Василиса Немцова, Виталий Кищенко, Олег Чугунов, известный по роли в "Майор Гром: Чумной Доктор", а также другие деятели российского кинематографа.

Согласно сюжету, сироты Арсений и Варя переезжают к приёмным родителям из родного села. Однако на новом месте явно что-то не так, ведь в доме начинают происходить странные и не поддающиеся абсолютно никакой логике вещи. И неспроста: некая сверхъестественная сила бросает жителям вызов.

Домовой | Официальный трейлер | В кино с 4 апреля
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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