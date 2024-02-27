Фильм ужасов режиссёра Андрея Загидуллина "Домовой" выходит в прокат 4 апреля

В сети появился трейлер хоррора "Домовой"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

На официальном YouTube-канале компании "Наше кино" вышел трейлер предстоящего фильма ужасов режиссёра Андрея Загидуллина "Домовой".

Фото: unsplash.com by Caleb Woods caleb_woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьера кинокартины в России запланирована на 4 апреля. В фильме приняли участие актёры Василиса Немцова, Виталий Кищенко, Олег Чугунов, известный по роли в "Майор Гром: Чумной Доктор", а также другие деятели российского кинематографа.

Согласно сюжету, сироты Арсений и Варя переезжают к приёмным родителям из родного села. Однако на новом месте явно что-то не так, ведь в доме начинают происходить странные и не поддающиеся абсолютно никакой логике вещи. И неспроста: некая сверхъестественная сила бросает жителям вызов.