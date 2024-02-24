Сын Фрэнка Герберта похвалил фильм "Дюна 2". По книге этого писателя создали кинокартину

Брайан Герберт, сын американского писателя Фрэнка Герберта, похвалил предстоящий фильм "Дюна 2". Он выложил соответствующий пост в своём аккаунте в социальной сети X.
Брайан также сообщил, что недавно посмотрел кинокартину в частной киностудии и ему очень приятно, что книгу его отца достоверно экранизировали.
"Если объединить вторую часть с первым фильмом, то это, безусловно, будет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта "Дюна", которая когда-либо была создана", — добавил он.
Напомним, что научно-фантастический фильм "Дюна 2" выйдет в мировой прокат 1 марта. Эта кинокартина станет прямым продолжением своей первой части.
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