Сын Фрэнка Герберта похвалил фильм "Дюна 2". По книге этого писателя создали кинокартину

Сын писателя Фрэнка Герберта высоко оценил фильм "Дюна 2"

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Брайан Герберт, сын американского писателя Фрэнка Герберта, похвалил предстоящий фильм "Дюна 2". Он выложил соответствующий пост в своём аккаунте в социальной сети X.

Фото: flickr.com by Jacqui Barker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Брайан также сообщил, что недавно посмотрел кинокартину в частной киностудии и ему очень приятно, что книгу его отца достоверно экранизировали.

"Если объединить вторую часть с первым фильмом, то это, безусловно, будет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта "Дюна", которая когда-либо была создана", — добавил он.

Напомним, что научно-фантастический фильм "Дюна 2" выйдет в мировой прокат 1 марта. Эта кинокартина станет прямым продолжением своей первой части.