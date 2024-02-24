На YouTube-канале Paramount+ вышел трейлер последнего сезона известного сериала "Звёздный путь: Дискавери"

Paramount+ представил трейлер последнего сезона сериала "Звёздный путь: Дискавери"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

На официальном YouTube-канале компании Paramount+ вышел трейлер пятого сезона научно-фантастического сериала "Звёздный путь: Дискавери".

Фото: eso.org by ESO/M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Премьера предстоящей картины назначена на 4 апреля и пройдёт в Paramount+. Это последний сезон всемирно известной франшизы. Режиссёрами картины выступили Олатунде Осунсанми, Ли Роуз, а также Джонатан Фрейкс. В ленте можно будет увидеть актёров Санекуа Мартин-Грина, которая ранее играла в фильме "Ходячие мертвецы", Дага Джонса, Энтони Рэппа и других.

Действие пятого сезона будет происходить в 32-м веке. Герои отправятся в захватывающее межгалактическое путешествие на звездолёте. Они будут искать древнюю силу, существование которой скрывалось на протяжении многих столетий. Однако не только они будут пытаться её отыскать: опасные враги тоже не дремлют.