Турецкий актёр Бурак Озчивит заявил, что между ним и Керемом Бюрсиным нет конкуренции

Бурак Озчивит опроверг слухи о соперничестве с Керемом Бюрсиным

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по роли в сериале "Великолепный век", рассказал, что между ним и коллегой по сфере деятельности Керемом Бюрсиным отсутствует всякая конкуренция. Его слова приводит издание Super.

Фото: Инстаграм Бурака Озчивита

"Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет", — сказал Бурак Озчивит.

Актёр также высказался относительно возможной ревности своей жены Фахрие Эвджен к его поклонницам из России. Деятель кино отметил, что у него есть большое число фанаток как в нашей стране, так и на родине — в Турции.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Бурак Озчивит стал специальным гостем концертного зала Crocus City Hall. Во время своего выступления он пообщался с поклонниками и рассказал о своей деятельности в сфере кино.