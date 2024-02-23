Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале трейлер нового сериала "Джентельмены"

Известный стриминговый сервис Netflix выложил трейлер предстоящего криминального сериала "Джентельмены". Его можно найти на официальном YouTube-канале компании.
Режиссёром картины выступил британский деятель кино Гай Ричи. Ранее он снял фильм с таким же названием в 2019 году. В новой ленте приняли участие актёры Тео Джеймс, который исполнил главную роль, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс и другие. Первая серия из восьми выйдет 7 марта на Netflix.
Общественности стало известно о предстоящем сериале "Джентельмены" в 2022 году. Его основой послужила одноименная картина, которую после выхода на большие экраны высоко оценили как критики, так и зрители. В своём мировом прокате, фильм смог собрать более 155 миллионов долларов, в то время как его бюджет составлял всего 22 миллиона долларов.
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