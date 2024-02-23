Открытие кинофестиваля "RT.Док: Время героев" прошло в Москве 23 февраля

В столице России состоялось открытие Международного кинофестиваля "RT.Док: Время героев". Об этом сообщили в ТАСС.
Фестиваль документального кино будет проходить с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве. В ходе него покажут 27 фильмов об участниках СВО, среди которых "Военкоры-3: он молится на языке Бога" Клима Поплавского, "Отряд "Бессмертный Сталинград" Андрея Гимбатова и Михаила Харитонина, а также многие другие.
"RT.Док: Время героев" пройдёт и в других странах, в Русских домах. Одновременно с этим, мероприятия затронули и многие российские города: Казань, Санкт-Петербург и другие.
Первый подобный фестиваль состоялся в годовщину СВО, и его посетило множество зрителей. Поэтому организаторы решили расширить этот проект.
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