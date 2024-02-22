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Актриса Шэрон Стоун посетила 74-й Берлинский международный кинофестиваль в облегающем наряде

Шэрон Стоун появилась на Берлинском кинофестивале в облегающем наряде

0:52
Кино

Американская актриса Шэрон Стоун предстала перед публикой на 74-ом Берлинском международном кинофестивале в облегающем наряде.

Шэрон Стоун появилась на Берлинском кинофестивале в облегающем наряде
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

СМИ сообщают, что актриса прошлась по красной ковровой дорожке и вручила режиссеру Мартису Скорсезе награду "Золотой медведь". Платье, в которое кинозвезда нарядилась на мероприятие, было облегающим, белым и длинным. Также на нем присутствовали серебристые полоски. Поверх него она надела черную накидку. Свой образ актриса решила дополнить туфлями-лодочками и колье из бриллиантов.

Берлинский кинофестиваль проводится каждый год в феврале, в столице Германии — Берлине. На мероприятии традиционно вручается награда "Золотой медведь" за лучшую кинокартину. В этом году фестиваль завершится 25 февраля.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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