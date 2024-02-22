Актриса Шэрон Стоун посетила 74-й Берлинский международный кинофестиваль в облегающем наряде

Шэрон Стоун появилась на Берлинском кинофестивале в облегающем наряде

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Американская актриса Шэрон Стоун предстала перед публикой на 74-ом Берлинском международном кинофестивале в облегающем наряде.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

СМИ сообщают, что актриса прошлась по красной ковровой дорожке и вручила режиссеру Мартису Скорсезе награду "Золотой медведь". Платье, в которое кинозвезда нарядилась на мероприятие, было облегающим, белым и длинным. Также на нем присутствовали серебристые полоски. Поверх него она надела черную накидку. Свой образ актриса решила дополнить туфлями-лодочками и колье из бриллиантов.

Берлинский кинофестиваль проводится каждый год в феврале, в столице Германии — Берлине. На мероприятии традиционно вручается награда "Золотой медведь" за лучшую кинокартину. В этом году фестиваль завершится 25 февраля.