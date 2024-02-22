Премьера сериала режиссера Ильи Максимова "Курьеры" состоится 11 марта в онлайн-кинотеатре KION

Сериал режиссера Ильи Максимова "Курьеры" начнут показывать в онлайн-кинотеатре KION 11 марта. "Комедия с доставкой на дом" — именно так написано в описании к ленте.
В сериале приняли участие Владислав Тихон, который сыграл главного героя, Милана Бру, Амаду Мамадаков и другие актеры. Как сообщает Российская газета, создатели картины называют ее первым сериалом о сотрудниках службы доставки.
Гоша, главный герой ленты, идет на спор с матерью: если он проживет три месяца самостоятельно, то та поспособствует его поступлению на режиссерский факультет. Для того, чтобы стать финансово независимым, Гоша устраивается в службу доставки. Работа ему сразу же начинает нравиться: оказывается, что в бытие курьера имеется место и комедии, и драме, и детективу. Однако главный герой еще не знает об испытаниях, которые ждут его впереди.
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