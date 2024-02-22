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Премьера сериала режиссера Ильи Максимова "Курьеры" состоится 11 марта в онлайн-кинотеатре KION

Премьера "комедии с доставкой на дом" назначена на 11 марта в онлайн-кинотеатре KION

0:57
Кино

Сериал режиссера Ильи Максимова "Курьеры" начнут показывать в онлайн-кинотеатре KION 11 марта. "Комедия с доставкой на дом" — именно так написано в описании к ленте.

Премьера "комедии с доставкой на дом" назначена на 11 марта в онлайн-кинотеатре KION
Фото: flickr.com by Kamyar Adl is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сериале приняли участие Владислав Тихон, который сыграл главного героя, Милана Бру, Амаду Мамадаков и другие актеры. Как сообщает Российская газета, создатели картины называют ее первым сериалом о сотрудниках службы доставки.

Гоша, главный герой ленты, идет на спор с матерью: если он проживет три месяца самостоятельно, то та поспособствует его поступлению на режиссерский факультет. Для того, чтобы стать финансово независимым, Гоша устраивается в службу доставки. Работа ему сразу же начинает нравиться: оказывается, что в бытие курьера имеется место и комедии, и драме, и детективу. Однако главный герой еще не знает об испытаниях, которые ждут его впереди.

Курьеры | Трейлер | с 11 марта на KION
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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