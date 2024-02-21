Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер к сериалу "Вернуть любой ценой"

KION выложил трейлер сериала "Вернуть любой ценой"

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Онлайн-кинотеатр KION на своем YouTube-канале выложил трейлер к предстоящему сериалу "Вернуть любой ценой".

Премьера кинокартины режиссера Тимура Алпатова состоится 23 февраля на KION. В ленте снялся актер Сергей Пускепалис, для которого роль в ней стала одной из самых последних работ. Помимо него в сериале приняли участие Саера Сафари, Антон Батырев, Марина Александрова и другие деятели кино.

Действие картины переносит зрителя во времена Советского Союза, когда шла война в Афганистане. Дина Каримова, главная героиня, принимает решение отправиться на стажировку в военный госпиталь с целью поступления в вуз. Девушке придется преодолеть множество трудностей на пути к своей мечте и в борьбе за любовь, которую она встретила.