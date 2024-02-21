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Совет Федерации одобрил законопроект о выдаче электронных прокатных удостоверений. Порядок начнёт действовать с осени

В Совете Федерации поддержали инициативу о выдаче электронных удостоверений на фильмы

0:54
Кино

Совет Федерации поддержал законопроект, согласно которому прокатные удостоверения на фильмы будут выдаваться в электронной форме в виде выписки. Закон начнет действовать в России с начала осени — 1 сентября 2024 года.

В Совете Федерации поддержали инициативу о выдаче электронных удостоверений на фильмы
Фото: Wikipedia by Mr Savva is licensed under CC BY-SA 4.0

С этого времени записи будут появляться в государственном регистре кинокартин. Сами изменения коснулись закона "О государственной поддержке кинематографии РФ".

ТАСС приводит слова члена комитета Совета Федерации Петра Тулаева. Он пояснил, что вместо "оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе".

При этом в случае отказа в выдаче прокатного удостоверения тоже будет сделана соответствующая запись в государственном регистре. Сведения о всех выданных удостоверениях будут публиковаться на сайте Министерства культуры РФ.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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