Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Генштабе ВСУ считают, что кто-то срывает схемы, чтобы был дефицит снарядов
Генерал Кривонос: провал украинской разведки привел к бегству ВСУ из Авдеевки
Куриные отбивные с помидорами и сыром: диетические, без лишнего жира
Блогер Айза Долматова ответила на нападки на женщин рэперу Макану
В Туве единогласно одобрили убийство бездомных животных
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить 71 дорожный штраф
Маск заявил, что соцсеть Х вынуждена подчиняться властям под угрозой закрытия
АВТОВАЗ возобновит выпуск автомобилей Largus
Эксперт Pravda.Ru: Любую собаку нужно воспитывать, дрессировать и социализировать
Премьера фильма режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" состоится 22 февраля

Фильм Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" выйдет в прокат уже 22 февраля

0:47
Кино

В российский прокат 22 февраля выйдет кинокартина режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир". Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Фильм Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" выйдет в прокат уже 22 февраля
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отмечается, что фильм основан на реальных событиях. Главный герой ленты — Геннадий Зайцев, человек с достаточно непростой судьбой. Свое детство он провел в отдаленной от крупных населенных пунктов уральской деревне и пережил последствия войны.

Во Владикавказе 1 декабря 1988 года учеников местной школы, а также учительницу и водителя захватывают в заложники. Геннадий Зайцев проводит очень сложную операцию. Только от него зависят жизни невинных людей.

Напомним, что Геннадий Зайцев - российский военнослужащий, Герой Советского Союза.

Командир — Финальный русский трейлер (2024)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Последние материалы
Евросоюз согласовал 13-ый пакет санкций против России
Семь проверенных способов снижения расхода топлива в дальних поездках на автомобиле
В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом
Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу
Умер военный блогер Андрей "Мурз" Морозов
Вучич намерен воздерживаться от антироссийских санкций
Диетолог Несл заявила, что у тёмного шоколада нет приписываемых ему свойств
Путин наградил боевых лётчиков
Какие напитки нельзя пить натощак
Юрист Наумов назвал неверное место рождения самой частой ошибкой в загранпаспорте, из-за которой не выпустят за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников