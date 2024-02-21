Премьера фильма режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" состоится 22 февраля

Фильм Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" выйдет в прокат уже 22 февраля

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

В российский прокат 22 февраля выйдет кинокартина режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир". Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отмечается, что фильм основан на реальных событиях. Главный герой ленты — Геннадий Зайцев, человек с достаточно непростой судьбой. Свое детство он провел в отдаленной от крупных населенных пунктов уральской деревне и пережил последствия войны.

Во Владикавказе 1 декабря 1988 года учеников местной школы, а также учительницу и водителя захватывают в заложники. Геннадий Зайцев проводит очень сложную операцию. Только от него зависят жизни невинных людей.

Напомним, что Геннадий Зайцев - российский военнослужащий, Герой Советского Союза.