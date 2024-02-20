На телеканале РЕН ТВ скоро стартует показ детективного сериала "Зло"

На телеканале РЕН ТВ скоро покажут сериал "Зло"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Съемки детективного сериала "Зло" режиссера Алексея Мурадова подошли к концу. Скоро его покажут на РЕН ТВ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Сериал снят по мотивам одноименной книги писателя Эдуарда Хруцкого. В нем сыграли Даниил Страхов, Любовь Толкалина, Павел Трубинер и другие актеры.

Кинокартина переносит зрителя во времена Советского Союза. Журналист Юрий Ельцов и его товарищ следователь Игорь Анохин пытаются раскрыть дело об ограблении танцовщицы. Юрий решает обратиться за помощью к своему брату Игорю. Тот узнает, что к делу имеет отношение сотрудник аппарата ЦК. В этот момент в столице Армении медвежатник Махаон совершает ограбление банка по заданию Ястреба, авторитета преступного мира. После этого Махаона хотят убить его же приспешники. Поэтому он решает обратиться к журналисту Юрию Ельцову, своему давнему другу. Тот решает ему помочь. Им предстоит раскрыть крупное и запутанное дело.