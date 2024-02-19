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Подозрительный агент, Бабуля и опасное задание: в конце февраля выходит шпионский сериал "Красный-5"

Джеймс Бонд по-русски. Шпионский сериал "Красный-5" скоро выйдет на экраны

1:07
Кино

Премьера первого сезона комедийного сериала состоится 22 февраля в онлайн-кинотеатре Premier.

Джеймс Бонд по-русски. Шпионский сериал "Красный-5" скоро выйдет на экраны
Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

Компания уже выпустила трейлер с актерами

  • Денисом Шведовым,
  • Гошей Куценко
  • и Романом Курцыным,

которые играют главные роли.

Центральный персонаж истории — суперагент спецслужб Бекешев, который однажды проваливает важное задание и его за это отправляют на гражданку. За долгие годы работы в опасных ситуациях с ловлей преступников, он забывает как можно жить на "гражданке" тихой мирной жизнью. Поэтому у соседей и окружающих начинается сущий ад из-за гипертрофированной подозрительности агента. Бекешев даже превращает свою картиру в крепость-ловушку для всех, кто туда попадет. 

Но однажды бывший начальник агента снова обращается к нему за помощью: только Бекешев с суперспособностями может выполнить сложное и опасное задание и спасти Родину. В напарники ему дают Бабулю, но не пенсионерку, а гениального хакера, который будет помогать суперагенту. Правда вместе они будут не только успешно и эксцентрично выполнять задания, но и создавать новые проблемы.

Красный 5 | Трейлер сериала | С 22 февраля на PREMIER
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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