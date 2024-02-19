Подозрительный агент, Бабуля и опасное задание: в конце февраля выходит шпионский сериал "Красный-5"

Премьера первого сезона комедийного сериала состоится 22 февраля в онлайн-кинотеатре Premier.
Компания уже выпустила трейлер с актерами
которые играют главные роли.
Центральный персонаж истории — суперагент спецслужб Бекешев, который однажды проваливает важное задание и его за это отправляют на гражданку. За долгие годы работы в опасных ситуациях с ловлей преступников, он забывает как можно жить на "гражданке" тихой мирной жизнью. Поэтому у соседей и окружающих начинается сущий ад из-за гипертрофированной подозрительности агента. Бекешев даже превращает свою картиру в крепость-ловушку для всех, кто туда попадет.
Но однажды бывший начальник агента снова обращается к нему за помощью: только Бекешев с суперспособностями может выполнить сложное и опасное задание и спасти Родину. В напарники ему дают Бабулю, но не пенсионерку, а гениального хакера, который будет помогать суперагенту. Правда вместе они будут не только успешно и эксцентрично выполнять задания, но и создавать новые проблемы.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.