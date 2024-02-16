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Как будто вернулся с того света: появились первые кадры байопика о Майкле Джексоне

В Сети появились первые кадры фильма о Майкле Джексоне

1:26
Кино

В интернете появились кадры фильма о Майкле Джексоне. Актер, играющий певца, один в один похож на певца, так, что даже не отличить.

В Сети появились первые кадры фильма о Майкле Джексоне
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone (1974–) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Потрясающего сходства удалось добиться благодаря тому, что Майкла играет Джафар Джексон — племянник всемирного короля поп-музыки.

Взяли его на роль не только из-за внешнего сходства с дядей: движения, стиль, харизма и поведение очень схожи с королём поп-музыки. Сам Джафар заявил, что для него большая честь быть в роли Майкла Джексона.

Компания Lionsgate, которая работает над кинолентой, отразит многие ключевые и яркие события из жизни поп-короля:

  • его взлеты и падения,
  • сложный характер,
  • трагичную судьбу
  • и, конечно же, талант и всю гениальность артиста.

Фанаты Майкла Джексона из разных уголков мира с нетерпением ждут выхода киноленты. Дата премьеры назначена на 18 апреля 2025 года.

Ранее в истории кино биографические картины о знаменитых певцах имели огромный успех. Одна из них — "Богемская рапсодия", повествующая о жизни и творческом пути британского рок-вокалиста Фредди Меркьюри. Байопик победил в 4 номинациях всемирной и престижной кинопремии "Оскар". Он был номинирован в 5 категориях:

  1. "Лучший фильм",
  2. "Лучший звуковой монтаж",
  3. "Лучший звук",
  4. "Лучший монтаж"
  5. и "Лучшая мужская роль".
Майкл Джексон. Взлет и Падение главной поп-звезды
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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