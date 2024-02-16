Как будто вернулся с того света: появились первые кадры байопика о Майкле Джексоне

В интернете появились кадры фильма о Майкле Джексоне. Актер, играющий певца, один в один похож на певца, так, что даже не отличить.
Потрясающего сходства удалось добиться благодаря тому, что Майкла играет Джафар Джексон — племянник всемирного короля поп-музыки.
Взяли его на роль не только из-за внешнего сходства с дядей: движения, стиль, харизма и поведение очень схожи с королём поп-музыки. Сам Джафар заявил, что для него большая честь быть в роли Майкла Джексона.
Компания Lionsgate, которая работает над кинолентой, отразит многие ключевые и яркие события из жизни поп-короля:
Фанаты Майкла Джексона из разных уголков мира с нетерпением ждут выхода киноленты. Дата премьеры назначена на 18 апреля 2025 года.
Ранее в истории кино биографические картины о знаменитых певцах имели огромный успех. Одна из них — "Богемская рапсодия", повествующая о жизни и творческом пути британского рок-вокалиста Фредди Меркьюри. Байопик победил в 4 номинациях всемирной и престижной кинопремии "Оскар". Он был номинирован в 5 категориях:
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.