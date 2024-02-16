Как будто вернулся с того света: появились первые кадры байопика о Майкле Джексоне

В Сети появились первые кадры фильма о Майкле Джексоне

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В интернете появились кадры фильма о Майкле Джексоне. Актер, играющий певца, один в один похож на певца, так, что даже не отличить.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone (1974–) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Потрясающего сходства удалось добиться благодаря тому, что Майкла играет Джафар Джексон — племянник всемирного короля поп-музыки.

Взяли его на роль не только из-за внешнего сходства с дядей: движения, стиль, харизма и поведение очень схожи с королём поп-музыки. Сам Джафар заявил, что для него большая честь быть в роли Майкла Джексона.

Компания Lionsgate, которая работает над кинолентой, отразит многие ключевые и яркие события из жизни поп-короля:

его взлеты и падения,

сложный характер,

трагичную судьбу

и, конечно же, талант и всю гениальность артиста.

Фанаты Майкла Джексона из разных уголков мира с нетерпением ждут выхода киноленты. Дата премьеры назначена на 18 апреля 2025 года.

Ранее в истории кино биографические картины о знаменитых певцах имели огромный успех. Одна из них — "Богемская рапсодия", повествующая о жизни и творческом пути британского рок-вокалиста Фредди Меркьюри. Байопик победил в 4 номинациях всемирной и престижной кинопремии "Оскар". Он был номинирован в 5 категориях:

"Лучший фильм", "Лучший звуковой монтаж", "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучшая мужская роль".