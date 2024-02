"Мне сказали, что года полтора у меня есть": Поплавская рассказала про диагноз рак

Звезда театра и кино Яна Поплавская тщательно следит за свои здоровьем и регулярно проходит диспансеризацию. После очередного обследования, ей был поставлен диагноз — рак на последней стадии, передаёт портал The Voicemag.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa