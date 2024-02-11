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"Мне сказали, что года полтора у меня есть": Поплавская рассказала про диагноз рак

Актриса Яна Поплавская рассказала о том, как у нее нашли рак на поздней стадии

Кино

Звезда театра и кино Яна Поплавская тщательно следит за свои здоровьем и регулярно проходит диспансеризацию. После очередного обследования, ей был поставлен диагноз — рак на последней стадии, передаёт портал The Voicemag.

Актриса Яна Поплавская рассказала о том, как у нее нашли рак на поздней стадии
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Мне сказали, что года полтора у меня есть", — сказала актриса.

Она отправилась в Иерусалим, чтобы помолиться на святой земле и попросить у бога мужества. Когда звезда "Красной шапочки" вернулась в Москву и сдала все анализы, ей сообщили, что это врачебная ошибка. После мучительных месяцев все ее страхи развеялись, а мир заиграл новыми красками. 

Яна Поплавская стала одной из самых юных обладательниц Государственной премии за лучшую детскую роль. В 11 лет она стала самой знаменитой девочкой в СССР. Артистка уже несколько лет не снимается в кино, но при этом чувствует себя абсолютно счастливой. Она участвует в ток-шоу, занимается благотворительностью и преподает в МГУ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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