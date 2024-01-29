СССР, 1940-е и супергерои. В Сети появился захватывающий детектив

Супергерои из СССР: сериал "Иные" появился в сети

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В Сети 25 января вышел сериал "Иные" — фэнтези о людях со сверхспособностями.

Фото: mos.ru

Главная героиня — девушка Аня, живущая с братом в Ленинграде в 1940-х. Аня с трудом хранит тайну о своей неконтролируемой сверхсиле. Однажды девушка, испугавшись, случайно предотвращает столкновение трамвая с автомобилем, из-за чего становится мишенью советских спецслужб и подопытной профессоров.

Главные роли сыграли:

Ирина Мартыненко,

Илья Маланин,

Вольфганг Черни,

Алексей Серебряков,

Николай Фоменко.

Сценарист фильма — Елена Войтович, режиссёр — Владимир Ракша.