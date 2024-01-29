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СССР, 1940-е и супергерои. В Сети появился захватывающий детектив

Супергерои из СССР: сериал "Иные" появился в сети

0:40
Кино

В Сети 25 января вышел сериал "Иные" — фэнтези о людях со сверхспособностями.

Супергерои из СССР: сериал "Иные" появился в сети
Фото: mos.ru

Главная героиня — девушка Аня, живущая с братом в Ленинграде в 1940-х. Аня с трудом хранит тайну о своей неконтролируемой сверхсиле. Однажды девушка, испугавшись, случайно предотвращает столкновение трамвая с автомобилем, из-за чего становится мишенью советских спецслужб и подопытной профессоров.

Главные роли сыграли:

  • Ирина Мартыненко,
  • Илья Маланин,
  • Вольфганг Черни,
  • Алексей Серебряков,
  • Николай Фоменко.

Сценарист фильма — Елена Войтович, режиссёр — Владимир Ракша.

Иные | Тизер-трейлер | Премьера 25 января только на Кинопоиске - YouTube
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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