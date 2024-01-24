Южнокорейские фильмы в жанре фантастики словно созданы людьми с другой планеты

Южнокорейские фантастические фильмы — это отдельный вид искусства, который ломает привычные представления о жанре

1:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию подборку южнокорейских фантастических фильмов, которые поражают своим нестандартным подходом к жанру фантастики.

Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

1. "Космические чистильщики", 2021. На дворе 2092 год, и планета Земля стала непригодной для жизни людей. Однако, чтобы справиться с ситуацией, корпорация UTS предлагает решение. Она строит орбитальные дома для проживания людей. И содержит экосистему, аналогичную земной.

Но только богатым семьям разрешается переезжать в эти орбитальные дома. У людей, оставшихся на Земле, нет другого выбора, кроме как каким-то образом оставаться в загрязнённом окружении. Захватывающий сюжет делает его одним из лучших корейских фильмов всех времён.

2. "Вопль", 2016. Неизвестный вирус распространяется в маленькой деревне под названием Гоксон, Южная Корея. Из-за него люди теряют рассудок и становятся жестокими убийцами. Офицеры полиции Чон Гу и О Сон Бок расследуют это дело.

Они несколько раз сталкиваются со странной обнажённой женщиной, пытаясь защитить жителей деревни от того, чтобы они не стали жертвами вспышки вируса. Местный охотник сообщает им о злом существе, живущем в лесу, которое, возможно, может быть причиной этого кризиса.

3. "Поезд в Пусан", 2016. Фильм рассказывает о нашествии зомби в поезде, заполненном тысячами пассажиров. Сок У, отец молодой девушки, едет в Пусан со своей дочерью.

У его дочери день рождения, поэтому они собираются отпраздновать его в Пусане, где живет её мать. Вскоре после того, как поезд отправляется в путь, их окружают люди, превращающиеся в смертельно опасных зомби, жаждущих человеческой плоти.