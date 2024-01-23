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Фильмы, рассказывающие о том, что путешествовать во времени с целью изменить прошлое — не очень хорошая идея

Новые фильмы о героях, которые отправляются в прошлое, чтобы изменить ход истории

1:39
Кино

Проведите часы досуга за просмотром фильмов, в которых современные режиссёры исследуют феномен времени, отталкиваясь от последних достижений науки и техники.

Новые фильмы о героях, которые отправляются в прошлое, чтобы изменить ход истории
Фото: commons.wikimedia.org by Rachael Crowe _rachaelcrowe is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

1. "Флэш", 2023. В фильме герой по имени Флэш обнаруживает, что может путешествовать во времени, используя “силу скорости”, которая даёт ему сверхспособности. Флэш, который в повседневной жизни является Барри Алленом, решает использовать свою новообретённую способность путешествовать во времени, чтобы вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей матери. Естественно, его действия имеют ужасные последствия. 

2. "Проект "Адам", 2022. Райан Рейнольдс играет главную роль в этом научно-фантастическом фильме от Netflix, который исследует путешествия во времени и мультивселенные. Проект "Адам" наиболее успешен как семейный фильм с трогательным юмором. Очаровательный сюжет заключается в том, что старшая версия самого себя посещает младшую версию, и они объединяются, чтобы спасти мир. .

3. "Билл и Тедд снова в деле", 2020. Это третий фильм из серии о путешествиях во времени Билла и Теда, вышедшем почти через тридцать лет после сиквела 1991 года. Путешествующие во времени начинающие рок-звезды оказываются людьми среднего возраста и застревают в ближайшем будущем, где они до сих пор не смогли найти свое место. Затем они внезапно переносятся в 2067 год и сталкиваются лицом к лицу со своими престарелыми и умирающими "я". 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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