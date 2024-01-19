Фильмы о том, как вознаграждаются упорство и воля на пути к спортивным победам

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Фильмы, которые повествуют о вдохновляющем усердии спортменов на пути к победам

1:19
Кино

Предлагаем подборку фильмов, в которых спортсмены добивались триумфа, преодолевая все препятствия.

Фильмы, которые повествуют о вдохновляющем усердии спортменов на пути к победам
Фото: commons.wikimedia.org by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

1. "Каждое воскресенье", 1999. В фильме, где играет великий Аль Пачино, рассказывается профессиональной команде по американскому футболу, у которой один из звёздных игроков получил травму. Молодого игрока приглашают на замену, после того как он много лет просидел на скамейке запасных из-за невезения.

2. "Боец", 2010. Это фильм о боксере по имени Микки Уорд, который уже довольно давно хотел побороться за титул чемпиона в полусреднем весе. Во многом его вдохновляет его сводный брат Дики, который является бывшим боксёром. С его помощью и помощью семьи Микки в конечном итоге получает свой титульный бой в полусреднем весе.

3. "Тренер Картер", 2005. Это ещё один фильм, основанный на реальной истории, в котором Кен Картер устраивается на работу тренером по баскетболу в своей старой средней школе. У многих игроков было плохое отношение как на корте, так и в классе, поэтому Картер решил ввести строгие правила, чтобы попытаться улучшить отношение игроков к жизни.

В мотивационных видеороликов на YouTube часто попадаются речи из этого фильма.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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