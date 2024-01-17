Телеканал НТВ опроверг информацию об отмене трансляции сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает портал kp.ru, который сослался на официальное заявление пресс-службы канала.
Представители НТВ утверждают, что премьера проекта состоится весной 2024 года. Конкретная дата и время выхода будут объявлены дополнительно.
Ранее, 17 января, портал 116. ru сообщил о том, что телевизионная премьера сериала "Слово пацана" была отменена. Согласно данным издания, ожидалось, что сериал выйдет 22 января 2024 года на НТВ, но на сайте телеканала исчезла информация о дате премьеры, вместо которой появилась лишь надпись "скоро".
Первая серия сериала "Слово пацана" была представлена зрителям 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительная серия была выпущена 21 декабря. Конец 2023 года ознаменовался намеками от режиссера Жоры Крыжовникова о возможном втором сезоне проекта.
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