Телеканал НТВ опроверг информацию об отмене трансляции сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

НТВ высказался об отмене премьеры сериала "Слово пацана"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал НТВ опроверг информацию об отмене трансляции сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает портал kp.ru, который сослался на официальное заявление пресс-службы канала.

Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ

Представители НТВ утверждают, что премьера проекта состоится весной 2024 года. Конкретная дата и время выхода будут объявлены дополнительно.

Ранее, 17 января, портал 116. ru сообщил о том, что телевизионная премьера сериала "Слово пацана" была отменена. Согласно данным издания, ожидалось, что сериал выйдет 22 января 2024 года на НТВ, но на сайте телеканала исчезла информация о дате премьеры, вместо которой появилась лишь надпись "скоро".

Первая серия сериала "Слово пацана" была представлена зрителям 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительная серия была выпущена 21 декабря. Конец 2023 года ознаменовался намеками от режиссера Жоры Крыжовникова о возможном втором сезоне проекта.