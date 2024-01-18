Фильмы о людях, идущих против системы в борьбе против рабства

Фильмы, в которых герои отстаивают своё право на свободу в условиях рабства

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Представляем вашему вниманию основанные на реальных событиях фильмы о людях, бросивших вызов обществу в борьбе за свободу против угнетения.

Фото: Library of Congress by Jack Delano

1. "Просто помиловать", 2019. Основанный на одноимённых мемуарах Брайана Стивенсона, юриста, активиста движения за социальную справедливость и основателя инициативы "Равное правосудие", фильм "Просто милосердие" рассказывает о молодом Стивенсоне, который отправляется в Алабаму, чтобы помочь тем, кто не может позволить себе надлежащего юридического представительства. Он знакомится с Уолтером Макмиллианом, афроамериканцем, приговоренным к смертной казни за убийство белой женщины, которого он не совершал. Фильм с первоклассным актёрским составом (Майкл Б. Джордан в роли Стивенсона, Джейми Фокс в роли Макмиллиана) изображает борьбу Стивенсона с расизмом на Юге и проблемной системой уголовного правосудия, когда он борется за оправдание Макмиллиана.

2. "12 лет рабства", 2013. История исторической злобы и героического выживания, "12 лет рабства" изображает жестокость рабства на юге США в годы, предшествовавшие Гражданской войне, глазами свободного чернокожего человека, которого похитили и продали в рабство.

3. "Линкольн", 2012. Этот фильм Стивена Спилберга посвящён последнему периоду жизни Авраама Линкольна, когда он пытается руководить страной, раздираемой гражданской войной, и обеспечить принятие 13-й поправки о запрете рабства. Дэниел Дэй-Льюис снялся в роли обречённого президента. Актёр удостоился премии "Оскар".