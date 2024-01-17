Фильмы о музыкантах, преодолевающих трудности на пути к мечте

Фильмы о музыкантах, сохранивших тягу к искусству, несмотря ни на что

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых музыкально одарённые люди борются за право заниматься любимым делом.

Фото: https://unsplash.com/photos/MTO5SmPraX4 Image Gallery by Dominik Scythe drscythe

1. "Пианист", 2002. Экранизация автобиографии Владислава Шпильмана "Пианист" рассказывает о гламурном еврейском музыканте, которого загнали в Варшавское гетто, разлучили со своей семьёй и заставили прятаться в различных местах среди руин города во время немецкой оккупации Польши во время Второй мировой войны.

2. "Переступить черту", 2005. Основанный на автобиографии Джонни Кэша, этот фильм рассказывает о кантри-музыканте (Хоакин Феникс) от юности до восхождения к славе, о его борьбе с зависимостью, супружеской неверностью и чувством вины из-за смерти брата в детстве. Только с помощью Джун Картер (Риз Уизерспун в оскароносной постановке) и её семьи Кэш наконец-то может изменить свою жизнь.

2. "Рэй", 2004. Основанный на жизни музыкальной легенды Рэя Чарльза, фильм рассказывает о том, как Чарльз (в оскароносном исполнении Джейми Фокса) прокладывает себе путь в музыкальной индустрии, преодолевая расизм и дискриминацию из-за своей слепоты, чтобы стать популярным. Но слава не лишена недостатков, и Чарльз должен противостоять собственным демонам, чтобы его звезда не погасла раньше времени.