Холодящие кровь фильмы о маньяках, снятых на основе реальных событий

Фильмы о серийных убийцах, основанных на реальных событиях

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Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых рассказываются истории реальных серийных убийц.

Фото: Own work by Punsararavishan

1. "Красивый, плохой, злой", 2018. Среди списка печально известных серийных убийц Тед Банди часто первым приходит на ум. Этот криминальный триллер с Заком Эфроном в главной роли Банди рассказывает о жестоких преступлениях серийного убийцы с точки зрения его подруги.

2 "Пропавшие девушки", 2020. Эта драма о серийном убийце становится ещё более жуткой, когда понимаешь, что она основана на реальной истории. "Потерянные девочки", экранизация одноименной книги 2013 года, рассказывает историю женщины, которая берёт расследование в свои руки после того, как её дочь пропала без вести. Первоначальное расследование приводит полицию к обнаружению тел нескольких секс-работников, которые, как полагают, связаны между собой.

3. "Гражданин Икс" (Citizen X), 1995. Это американский телефильм, рассказывающий об усилиях детективов в Советском Союзе по поимке неизвестного серийного убийцы женщин и детей в 1980-х годах и бюрократических препятствиях, с которыми они сталкиваются. Фильм основан на реальной истории советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который был осужден в 1992 году за убийство 52 женщин и детей, совершенное в период с 1978 по 1990 год.