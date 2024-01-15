3 лучших фильма о нападении на Землю инопланетян и других страшных существ

3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ

2:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, рассказывающих о атаках на мир со стороны странных существ.

Фото: Own work by Deltas-data

1. "Война миров", 2005. Фильм рассказывает о жизни портового рабочего Рэя Ферье. Ему сложно построить прочные отношения со своими двумя детьми Рейчел и Робби. Так что это просто ещё один неуютный уик-энд, когда его бывшая жена привозит их к себе.

К сожалению, электромагнитные импульсы молнии поражают жилой район, что оказывается началом вторжения инопланетян.

Это приводит к разрушениям, и все жители бегут в поисках убежища. Рэй идет на многое и ставит на карту свою жизнь, чтобы спасти своих детей от инопланетян.

2. "Кловерфилд", 2008. Фильм рассказывает о жизни группы молодых жителей Нью-Йорка, которые устраивают небольшую прощальную вечеринку, чтобы повеселиться. Они и не подозревают, что им предстоит пережить самую страшную ночь в своей жизни.

Чудовищное существо размером с небоскреб обрушивается на весь город, что приводит к массовым разрушениям и гибели многих жителей. Это становится поиском выживания и спасением от опасной катастрофы.

3. "Рассвет мертвецов", 2004. Это захватывающий фильм, в центре которого нападение зомби-апокалипсиса. В нем описывается момент, когда Ана убегает из своего дома после того, как сосед-зомби нападает на ее мужа.

В конце концов, она понимает, что весь ее район был колонизирован зомби, называемыми ходячими мертвецами. Она совершенно потрясена и сталкивается с полицейским детективом по имени Кеннет, который берет у нее показания.

Ана, наконец, находит людей, у которых нет инфекции, и присоединяется к ним. Оттуда они все переезжают в близлежащий торговый центр в целях безопасности, убедив офицера службы безопасности, что они всё ещЁ не инфицированы. Наконец, они решают встретиться лицом к лицу со своим худшим страхом и навсегда уничтожить ходячих мертвецов.