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5 лучших фильмов с неожиданным финалом

1:57
Кино

Рекомендуем к просмотру фильмы, которые удивят вас своим непредсказуемым финалом.

5 лучших фильмов с неожиданным финалом
Фото: Own work by Roulex 45

1. "Прочь" (2017). Крис и его девушка Роуз едут на выходные на север штата навестить её родителей. Поначалу Крис расценивает чрезмерно сговорчивое поведение семьи как нервные попытки разобраться с межрасовыми отношениями их дочери, но по ходу уик-энда серия всё более тревожных открытий приводит его к истине, которую он никогда не мог себе представить.

2. "Вуайеристы" (2021). Молодая пара обнаруживает, что начинает интересоваться сексуальной жизнью своих соседей через дорогу. То, что начинается как невинное любопытство, превращается в нездоровую одержимость.

3. "Невидимый гость" (2016). "Невидимый гость” рассказывает о молодом бизнесмене, который просыпается в запертом изнутри гостиничном номере, а рядом с ним лежит мёртвое тело его возлюбленной. Он нанимает престижного адвоката, и в течение одной ночи они работают вместе, чтобы прояснить, что произошло.

4. "Кловерфилд, 10" (2016). После попадания в автомобильную аварию женщина содержится в приюте вместе с двумя мужчинами, которые утверждают, что внешний мир пострадал от широкомасштабной химической атаки.

5. "Первобытный страх" (1996). Высокомерный, влиятельный адвокат берется за дело бедного служаки, которого нашли убегающим с места ужасного убийства приютившего его епископа. Дело становится намного сложнее, когда обвиняемый раскрывает, что в комнате мог быть, а мог и не быть третий человек. Напряжённость возрастает, когда неожиданный поворот меняет восприятие преступления всеми.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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