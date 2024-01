Фильму "Оппенгеймер" выручили "Золотой глобус" как лучшему драматическому фильму 2023

Фильм "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана был удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший драматический фильм". По результатам трансляции церемонии, веденной телеканалом CBS, лучшей комедией признана картина Йоргоса Лантимоса под названием "Бедные-несчастные".

В категории "Драма" также были представлены фильмы: "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.

Актер Киллиан Мерфи, исполнивший роль в "Оппенгеймере", получил награду за лучшую мужскую драматическую роль. Роберт Дауни — младший, также участвовавший в этом фильме, был удостоен статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

Лили Гладстоун получила "Золотой глобус" за главную женскую роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". В категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" победу одержал Пол Джаматти за свою роль в фильме "Оставленные". Работа Эммы Стоун в "Бедные-несчастные" была отмечена как лучшая женская роль в комедии/мюзикле.

"Наследники" завоевали приз в номинации "Лучший драматический сериал" за свой четвертый и финальный сезон. Киран Калкин, участвовавший в сериале, стал лучшим в категории "Лучшая роль в драматическом телесериале".

Фильм "Барби" был отмечен "Золотым глобусом" в категории "Кинематографические и кассовые достижения", а певица Билли Айлиш получила награду за композицию "What Was I Made For?", звучащую в этом фильме.

Мультфильм "Мальчик и птица" японского режиссера Хаяо Миядзаки был удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм". Наконец, лучшим фильмом на иностранном языке была признана французская лента "Анатомия падения".

"Золотой глобус" вручается каждый год в более чем 20 номинациях за выдающиеся достижения в кино и сериалах.