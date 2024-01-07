Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о желании сниматься в более серьёзных фильмах

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Дуэйн "Скала" Джонсон, известный своими ролями в фильмах, таких как "Черный Адам" и "Джуманджи: Зов джунглей", честно признался в интервью, что не желает ограничиваться участием только в блокбастерах и боевиках. В настоящее время он стремится к более серьезным актерским задачам.

Фото: Instagram* (принадлежит американской компании Meta**, признана экстремистской, запрещён на территории РФ) аккаунт Дуэйна Джонсона

О своих планах и амбициях актер рассказал в интервью журналу Variety в рамках продвижения фильма "The Smashing Machine", посвященного карьере бывшего чемпиона ММА Марка Керра. Кажется, что новая роль может стать переломным моментом в жизни Джонсона.

"Сейчас наступил тот момент в моей карьере, когда я стремлюсь к тому, чтобы работать так, как я никогда раньше не работал. Я нахожусь на этапе, когда хочу участвовать в проектах, которые несут в себе какой-то глубокий смысл — фильмах, которые отражают гуманизм и рассказывают о трудностях и боли жизни," — поделился актер.

Тем не менее, это не означает, что Джонсон намерен полностью отказаться от жанра экшн-кино, который уже сделал его лицом.

"Чтобы прояснить, я не собираюсь отказываться от участия в крупных, высокобюджетных проектах. Мне нравится сниматься в них, они также имеют свою ценность и значимость. Но для них есть свое время и место. В данный момент я стремлюсь к чему-то более глубокому. И я не говорю о деньгах. Я ищу больше человечности", — дополнил Джонсон.