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Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о желании сниматься в более серьёзных фильмах

1:30
Кино

Дуэйн "Скала" Джонсон, известный своими ролями в фильмах, таких как "Черный Адам" и "Джуманджи: Зов джунглей", честно признался в интервью, что не желает ограничиваться участием только в блокбастерах и боевиках. В настоящее время он стремится к более серьезным актерским задачам.

Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о желании сниматься в более серьёзных фильмах
Фото: Instagram* (принадлежит американской компании Meta**, признана экстремистской, запрещён на территории РФ) аккаунт Дуэйна Джонсона

О своих планах и амбициях актер рассказал в интервью журналу Variety в рамках продвижения фильма "The Smashing Machine", посвященного карьере бывшего чемпиона ММА Марка Керра. Кажется, что новая роль может стать переломным моментом в жизни Джонсона.

"Сейчас наступил тот момент в моей карьере, когда я стремлюсь к тому, чтобы работать так, как я никогда раньше не работал. Я нахожусь на этапе, когда хочу участвовать в проектах, которые несут в себе какой-то глубокий смысл — фильмах, которые отражают гуманизм и рассказывают о трудностях и боли жизни," — поделился актер.

Тем не менее, это не означает, что Джонсон намерен полностью отказаться от жанра экшн-кино, который уже сделал его лицом.

"Чтобы прояснить, я не собираюсь отказываться от участия в крупных, высокобюджетных проектах. Мне нравится сниматься в них, они также имеют свою ценность и значимость. Но для них есть свое время и место. В данный момент я стремлюсь к чему-то более глубокому. И я не говорю о деньгах. Я ищу больше человечности", — дополнил Джонсон.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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