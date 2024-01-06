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Фильм по мотивам "Острых козырьков" начнут снимать уже в 2024 году

1:12
Кино

Шоураннер Стивен Найт, ответственный за популярный сериал "Острые козырьки", поделился недавно информацией о том, что полнометражный фильм по мотивам этого сериала находится в стадии разработки. В настоящее время он завершает написание сценария.

Фильм по мотивам "Острых козырьков" начнут снимать уже в 2024 году
Фото: Openverse by Terry Kearney is licensed under CC0 1.0.

Найт выразил надежду, что подготовка к съемкам не займет слишком много времени, и при благоприятных обстоятельствах производство фильма может начаться в середине 2024 года. Он не раскрыл подробности сюжета предстоящего проекта, но ранее утверждал, что фильм не просто будет повторением сериала на большом экране — его замыслы предполагают создание чего-то совершенно нового для "Острых козырьков".

Известно лишь, что события фильма будут разворачиваться во времена Второй Мировой войны. Изначально планировалось, что седьмой сезон сериала станет связующим звеном между сериалом и фильмом, действие которого развернется в предвоенные годы. Однако пандемия вмешалась в планы, и проект пришлось отложить. Тем не менее, некоторые идеи из седьмого сезона найдут отражение в сюжете фильма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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