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3 мультфильма, которые понравятся взрослому зрителю

2:48
Кино

Представляем вашему вниманию мультфильмы, которые придутся по душе и детям, и взрослым. 

3 мультфильма, которые понравятся взрослому зрителю
Фото: screenmusings

1. "Дикая планета", 1973 год. Далёкой планетой Игама правят драги — высокоразвитая раса голубых гуманоидных гигантов. В качестве домашних животных эти существа держат омов — потомков землян. Но постепенно угнетенные омы восстают против своих хозяев.

Лента получилась невероятно близкой по духу Сальвадору Дали и заслуженно считается вершиной сюрреализма в анимации. Мультфильм был создан с использованием сшитой анимации: каждая отдельная фигурка была вырезана из бумаги по частям, и кусочки перемещались из кадра в кадр. Советский режиссёр Юрий Норштейн использовал ту же технику для съемок своего знаменитого "Ежика в тумане".

2. "Тяжёлый металл", 1981. "Волшебный шар Лок-Нар" рассказывает шесть не связанных между собой историй дочери погибшего астронавта. Среди их героев — коварный и аморальный капитан Стернн, подросток по имени Дэн, ставший героем при невероятных обстоятельствах, и даже андроид со странными наклонностями.

Над проектом работали лучшие аниматоры того времени. Возможно, именно благодаря этому лента прошла в прокате с большим успехом, чему также способствовал яркий саундтрек от Сэмми Хагара, Black Sabbath, Devo, Nazareth и Grand Funk Railroad. Любопытно, что один из эпизодов "Южного парка" под названием "Впечатляющие буфера" пародирует "Хэви-метал". Само название эпизода, как нетрудно догадаться, намекает на выдающиеся формы героинь оригинального мультфильма. 

3. "Популярная Америка", 1981. Музыкальная драма. Фильм рассказывает историю нескольких поколений одной еврейской семьи. В то же время зритель наблюдает за развитием американской музыки от кабаре и джаза до панк-рока. "Поп-Америка" Ральфа Бакши - настоящая энциклопедия музыкальной культуры Соединенных Штатов, охватывающая период с 1930-х по 1980-е годы. В фильме участвуют Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Боб Дилан, Лу Рид, Фил Сильверс и другие звёзды.

При создании мультфильма была использована любимая технология ротоскопирования Бакши, при которой реальные актёры и элементы декораций сначала снимаются на плёнку, а затем отснятый материал прослеживается кадр за кадром, превращая его в анимацию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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