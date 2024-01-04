3 лучших зарубежных фильма, в которых Россия показана через призму западного видения

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Топ-3 фильма, созданных западными режиссёрами о России. Иностранные кинодеятели пытались понять РФ после крушения железного занавеса.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

1. "Русский дом", 1990. У продюсеров шпионского фильма "Русский дом", в котором снялись Шон Коннери и Мишель Пфайффер, не возникло проблем со съемками в Москве и Ленинграде. Фильм вскоре последовал за "Красной жарой", и это был второй и последний крупный голливудский фильм, снятый в СССР. Это был также второй визит Шона Коннери в Советский Союз. Двадцатью одним годом ранее он сыграл в "Красной палатке" (1969), последнем фильме известного советского режиссёра Михаила Калатозова.

2. "Гражданин Икс", 1995. Редкий пример американского фильма не о холодной войне, а о других – криминальных – реалиях Советского Союза, который долгое время не признавал существования секса или сексуальных преступлений. Пока не появился Андрей Чикатило, который стал прототипом многих маньяков даже в мировом кинематографе. "Гражданин Икс" исследует его феномен – не только с точки зрения личности, но и социальной и политической системы того времени.

3. "Золотой глаз", 1995. В первом фильме франшизы о Бонде с Пирсом Броснаном в роли агента 007 есть замечательная сцена погони по улицам Санкт-Петербурга. Бонд, управляя украденным танком Т-55, преследует своего главного врага, который оказывается в бронепоезде.