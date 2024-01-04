Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как эффективно чистить ванну
Правила ухода за малиной
Белокрылка в ужасе покинет теплицу и не вернется
Лучшие фильмы с запутанным детективным сюжетом
Бабушкин рецепт: как сохранять долгое время муку и крупы, защитив их от паразитов
Тысяча и одна кисть: как выбрать идеальную для макияжа и пользоваться ей долго и счастливо
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Уехавший из России Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода
Водителям рассказали все тонкости оформления автомобиля при покупке

3 лучших зарубежных фильма, в которых Россия показана через призму западного видения

1:43
Кино

Топ-3 фильма, созданных западными режиссёрами о России. Иностранные кинодеятели пытались понять РФ после крушения железного занавеса. 

3 лучших зарубежных фильма, в которых Россия показана через призму западного видения
Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

1. "Русский дом", 1990. У продюсеров шпионского фильма "Русский дом", в котором снялись Шон Коннери и Мишель Пфайффер, не возникло проблем со съемками в Москве и Ленинграде. Фильм вскоре последовал за "Красной жарой", и это был второй и последний крупный голливудский фильм, снятый в СССР. Это был также второй визит Шона Коннери в Советский Союз. Двадцатью одним годом ранее он сыграл в "Красной палатке" (1969), последнем фильме известного советского режиссёра Михаила Калатозова.

2. "Гражданин Икс", 1995. Редкий пример американского фильма не о холодной войне, а о других – криминальных – реалиях Советского Союза, который долгое время не признавал существования секса или сексуальных преступлений. Пока не появился Андрей Чикатило, который стал прототипом многих маньяков даже в мировом кинематографе. "Гражданин Икс" исследует его феномен – не только с точки зрения личности, но и социальной и политической системы того времени.

3. "Золотой глаз", 1995. В первом фильме франшизы о Бонде с Пирсом Броснаном в роли агента 007 есть замечательная сцена погони по улицам Санкт-Петербурга. Бонд, управляя украденным танком Т-55, преследует своего главного врага, который оказывается в бронепоезде. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Ракета Х-22. Крылатая русская бестия, которую невозможно сбить Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Последние материалы
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Уехавший из России Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода
Водителям рассказали все тонкости оформления автомобиля при покупке
Сосиски с сыром в лаваше: "ленивый" перекус на новогодние каникулы
Актер Кологривый заявил, что молодым артистам нужно быть более осторожными
Макароны с фаршем и брокколи удивят вкусом
Элит-тренер назвала важные факторы на пути к рельефному прессу
Как продлить стойкость окрашивания — 5 советов от звездного колориста
SHAMAN впервые ответил Пугачевой с 2013 года
"Салат с ананасом" — красивый, вкусный и сытный для праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников