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5 лучших российских фильма по мнению иностранных кинокритиков

2:47
Кино

Представляем вашему вниманию 5 российских фильмов, которые высоко оценили зарубежные кинокритики.

5 лучших российских фильма по мнению иностранных кинокритиков
Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

1. "Интердевочка" (1989). Трудно представить, что этот фильм снимался в Советском Союзе: проститутки в твёрдой валюте, сексуальные сцены, жестокость полиции. Для своего времени фильм стал настоящей революцией в кино. Сюжет вращается вокруг проститутки, которая мечтает найти иностранца и уехать за границу. Осуществив свою мечту, героиня чувствует себя чужой и нежеланной, но возвращаться в СССР — не вариант.

2. "Маленькая Вера" (1988). Ещё один фильм, который шокировал советских зрителей в годы перестройки. И не без причины: в нём была показана первая сексуальная сцена в истории российского кинематографа. Но в центре внимания картины — конфликт поколений в тургеневском стиле. Юная Вера живёт по законам нового времени, которые не может принять её отец.

3. "Тени забытых предков" (1965). По словам сербского режиссёра Эмира Кустурицы, это один из лучших фильмов в мире. Это история о Ромео и Джульетте, действие которой разворачивается среди племён Украины. По словам современников, режиссёр использовал фильм, чтобы изобразить свою личную трагедию, мало чем отличающуюся от шекспировского оригинала.

4 "Блондинка за углом" (1984). По советским меркам, блондинка Надежда — настоящая добытчица. Она знает, где достать дефицитные вещи, у неё хорошие связи и что-то вроде VIP-персоны, поскольку она работает в продуктовом магазине, что в СССР почти то же самое, что быть начальником фабрики. Влюбившись в мечтательного астрофизика, она пытается переделать его, но он может думать только о внеземных цивилизациях. Это одна из последних советских комедий, в свое время имевшая кассовый успех.

6. "Возвращение" (2003). Угрюмый отец двух мальчиков возвращается домой после нескольких лет отсутствия. Мальчики не знают, где он был, и относятся к нему очень настороженно. Как ни в чём не бывало, он забирает своих сыновей из дома в путешествие...

Первая картина Андрея Звягинцева принесла ему "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и признание как одного из самых выдающихся режиссёров современности. Фильм также определил его режиссёрский стиль — молчаливый и смакующий каждый кадр.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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