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Три фильма, которые были запрещены к показу во всём мире

1:28
Кино

Представляем вашему вниманию кинокартины, показ которых был запрещён современниками.

Три фильма, которые были запрещены к показу во всём мире
Фото: Скриншот / YouTube-канал TheSMStudio

1. "Великий диктатор" (1940). Первый фильм со звуком от режиссёра немого кино Чарли Чаплина, эта сатирическая драма была критикой растущего фашизма и антисемитизма в Европе. Неудивительно, что он был запрещён в нацистской Германии до конца Второй мировой войны. Он также был запрещён в нескольких южноамериканских странах во времена правления военных диктатур.

2. "Заводной апельсин" (1971). Действие этого антиутопического фильма разворачивается в шокирующей футуристической Британии. В нём рассказывается о молодой банде, совершающей жестокие преступления, подпитываемые наркотиками, и последующем тюремном заключении и попытке реабилитации её маниакального лидера. Фильм был запрещён или подвергнут цензуре во многих странах, в основном из-за сцен насилия.

3 "Последнее танго в Париже" (1972).  Этот противоречивый фильм об американском вдовце, который вступает в тайные сексуальные отношения с молодой парижанкой, был запрещён или подвергнут цензуре во многих странах из-за его сексуальных сцен и изображений сексуального насилия. Различные страны ссылались на то, что картина аморальна м непристойна.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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