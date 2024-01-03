Журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинофильмов на Новый год

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Какие фильмы посмотреть на Новый год, посоветовали авторы журнала Esquire.

Фото: WallpapersCraft

Ежемесячный американский журнал, специалицирующий на таких темах, как культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, разместил рейтинг самых лучших фильмов для просмотра на новогодние праздники.

Всего список включал 60 кинокартин. Приводим топ-10 лучших картин, по мнению Esquire. Данные фильмы рекомендовано смотреть в процессе поедания новогодних салатов.

10. "Рождественский гимн" (1951)

9. "Рождественская сказка Мапетов" (1992)

8. "Плохой Санта" (2003)

7. "Чудо на 34-й улице" (1947)

6. "Новая рождественская сказка" (1988)

5. "Один дома" (1990)

4. "Светлое Рождество" (1954)

3. "Рождественская история" (1983)

2. "Рождественские каникулы" (1989)

1. "Эта замечательная жизнь" (1947).

Ранее приводился топ-3 лучших новогодних фильма, которые заставят вас снова поверить в чудеса.