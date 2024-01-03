Какие фильмы посмотреть на Новый год, посоветовали авторы журнала Esquire.
Ежемесячный американский журнал, специалицирующий на таких темах, как культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, разместил рейтинг самых лучших фильмов для просмотра на новогодние праздники.
Всего список включал 60 кинокартин. Приводим топ-10 лучших картин, по мнению Esquire. Данные фильмы рекомендовано смотреть в процессе поедания новогодних салатов.
10. "Рождественский гимн" (1951)
9. "Рождественская сказка Мапетов" (1992)
8. "Плохой Санта" (2003)
7. "Чудо на 34-й улице" (1947)
6. "Новая рождественская сказка" (1988)
5. "Один дома" (1990)
4. "Светлое Рождество" (1954)
3. "Рождественская история" (1983)
2. "Рождественские каникулы" (1989)
1. "Эта замечательная жизнь" (1947).
Ранее приводился топ-3 лучших новогодних фильма, которые заставят вас снова поверить в чудеса.
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