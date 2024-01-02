Топ-3 фильмов, которые заставят вас снова поверить в новогодние чудеса

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Лучшие новогодние фильмы, которые погрузят вас в атмосферу зимнего праздника.

Фото: Пресс-служба Нового театра

"Мой друг робот" (2016). Однажды робот Робби входит в жизнь самого креативного маленького мальчика, Тоби. Робби был разлучен со своими родителями-роботами, когда его космический корабль потерпел крушение. Тоби решает предложить свою помощь, и они становятся друзьями.

"Рождественские хроники 2" (2020). Кейт Пирс неохотно проводит Рождество с новым бойфрендом своей мамы и его сыном Джеком. Но когда Северный полюс и Рождество оказываются под угрозой уничтожения, Кейт и Джек неожиданно оказываются втянутыми в новое приключение с Санта-Клаусом.

"Северный полюс открыт на Рождество" (2015). Успешная бизнесвумен Маккензи наследует гостиницу своей любимой тёти и решает восстановить отель в его первоначальном великолепии только для того, чтобы продать его прямо перед Рождеством. Без ведома Маккензи она получает неожиданную помощь от команды эльфов во главе с жизнерадостной Клементиной, которая помогает Маккензи заново открыть истинный смысл Рождества.