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З лучших постапокалиптических фильма о катастрофических последствиях ошибок человечества

2:38
Кино

Представляем вашему вниманию фильмы о том, каким будет наш мир после глобальной катастрофы, и какое место в нём займёт человек.

З лучших постапокалиптических фильма о катастрофических последствиях ошибок человечества
Фото: Нейросеть Шедеврум

"28 дней спустя" (2002). В захватывающем триллере "28 дней спустя" лондонский велокурьер Джим (Киллиан Мерфи) выходит из комы в заброшенной больнице. Он находит город устрашающе пустынным, за исключением инфицированных людей, пораженных таинственным вирусом. Встретив небольшую группу выживших, включая стойкую Селену (Наоми Харрис), они ориентируются в постапокалиптическом ландшафте, цепляясь за надежду. Этот фильм режиссера Дэнни Бойла мастерски сочетает в себе элементы хоррора и драмы, представляя леденящий душу сценарий социального коллапса из-за непрекращающейся пандемии. Его грубое изображение выживания в условиях хаоса получило признание критиков и заметный кассовый успех.

"Побег из Нью-Йорка" (1981). В антиутопическом фильме "Побег из Нью-Йорка" мы попадаем в будущее, где Манхэттен — тюрьма строгого режима. Главному герою, Снейку Плисскену (Курт Рассел), известному бывшему солдату, ставшему заключенным, дается 24 часа на спасение президента Соединенных Штатов (Дональда Плезенса) после того, как самолет Air Force One терпит крушение на этой городской пустоши. Захватывающая смесь научной фантастики и экшена, этот фильм может похвастаться фирменным стилем режиссера Джона Карпентера — суровым, тревожным и непоколебимо грубым. Это миссия с высокими ставками против времени и опасностей, в которой Снейк пробирается сквозь коварные банды и смертельные ловушки в своем стремлении к выживанию и искуплению.

"Дорога" (2009) В мрачном постапокалиптическом фильме "Дорога" отец (Вигго Мортенсен) и его сын (Коди Смит-Макфи) пересекают пепельный ландшафт. Их мир, разрушенный неустановленным катаклизмом, лишен цивилизации. Пара продолжает свое путешествие к побережью, цепляясь за надежду. Они сталкиваются с ограниченными ресурсами и опасными бандами кочевников, их выживание зависит от их сообразительности и силы. Эта экранизация романа Кормака Маккарти, получившего Пулитцеровскую премию, режиссера Джона Хиллкоута представляет собой суровое исследование борьбы человечества за существование в опустошённом мире.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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