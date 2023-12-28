5 трогательных и весёлых фильмов в новогодней тематике

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Рекомендуем к просмотру 5 очаровательных и добрых фильма, которые погрузят вас в атмосферу новогоднего чуда.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Мистер Джангл и рождественское путешествие". В этом мюзикле с Форестом Уитакером, Киганом-Майклом Ки и Филисией Рашад в главных ролях создатель игрушек и его внучка оживляют волшебный мир с помощью специального изобретения.

2. "Рождественская история" вдохновлена книгой Джин Шепард.В этом любимом праздничном фильме есть культовая лампа на ножках, невероятное пожелание о рождественском подарке и множество шуток.

3. "Золотая зима". Это настолько же авантюрно, насколько и празднично! Маленький мальчик и группа золотистых ретриверов должны объединить усилия, чтобы остановить ограбление банка.

4. "Щелкунчик и четыре королевства". Даже детям постарше понравится волшебная сказка о Кларе, которая отправляется в путешествие по четырем тайным королевствам.

5. "12 рождественских собак". Сюжет о городе, в котором собаки объявлены вне закона. Намечается праздничное рождественское представление.